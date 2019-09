Stephen Barclay esteve na quinta-feira em Madrid e previa deslocar-se a Lisboa hoje, mas viajou para Bruxelas, onde se reuniu com o chefe da equipa de negociadores da União Europeia (UE) para o ‘Brexit’, Michel Barnier, sobre as “propostas escritas” enviadas na quinta-feira pelo Governo de Londres.

“Nós [Estados-membros] somos informados, ao nível dos nossos embaixadores e dos nossos serviços, em permanência sobre a evolução das negociações”, disse Santos Silva à Lusa à margem do lançamento oficial das comemorações do V Centenário da Viagem de Circum-Navegação em Lisboa.

Questionado sobre se as negociações conhecem “um impulso” ou “um ‘momentum’”, como afirmou em Bruxelas o ministro britânico, Santos Silva escusou-se a qualificá-las, frisando que “estão a decorrer” e que se deve “respeitar o clima negocial”.

Na sequência do cancelamento da visita a Lisboa, Stephen Barclay telefonou hoje a Augusto Santos Silva, tendo afirmado “que do ponto de vista dele havia avanços” e “que podia haver avanços no sentido de um acordo até ao fim do prazo”, a data prevista para a saída do Reino Unido da UE, 31 de outubro.