O parlamento britânico inicia hoje o primeiro de cinco dias de debate sobre o acordo que o governo britânico negociou para a saída da União Europeia (UE).

O acordo, que vai a votação no dia 11 de dezembro, corre o risco o risco de ser rejeitado devido às críticas da oposição e de dezenas de deputados do partido Conservador.

A Câmara dos Comuns debaterá o acordo durante oito horas por dia nos dias 04, 05, 06, 10 e 11 de dezembro, devendo no último dia prolongar-se até ao meio da noite pois serão votadas também seis alterações ao acordo ‘Brexit’, que serão escolhidas pelo presidente da Câmara dos Comuns, John Bercow.

A primeira-ministra, Theresa May, tem apresentado este voto como uma escolha entre o acordo que foi possível negociar com Bruxelas após quase dois anos e que permite uma saída ordeira e um período de transição, ou arriscar criar "mais discórdia e incerteza" no Reino Unido.

"O nosso dever como Parlamento nas próximas semanas é examinar este acordo em detalhe, debatê-lo respeitosamente, ouvir os nossos eleitores e decidir o que é do nosso interesse nacional", vincou, quando apresentou o documento aos deputados, alertando.

May tem estado a fazer uma campanha intensa pelo país para convencer os eleitores na esperança que estes influenciem os deputados dos respetivos círculos eleitorais e dispôs-se a enfrentar o líder da oposição, o trabalhista Jeremy Corbyn, num debate televisivo a dois, que se espera que se realize a 9 de dezembro.