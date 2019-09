O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, argumentou na quinta-feira que umas eleições legislativas são a única forma de os britânicos poderem decidir se o Reino Unido deve sair da União Europeia (UE) a 31 de outubro ou pedir mais um adiamento.

"Se as pessoas realmente pensam que esse país deve permanecer na UE para além de 31 de outubro, então essa deve ser uma questão para as pessoas deste país decidirem", disse, durante uma visita a uma academia de polícia em West Yorkshire, no norte de Inglaterra.

Porém, após uma reunião na sexta-feira, os partidos da oposição decidiram chumbar a proposta de eleições antecipadas porque receiam que o governo elabore outra manobra que possibilite um 'Brexit' sem acordo, tal como fez com a decisão de suspender o parlamento durante cinco semanas.

"Precisamos garantir que não existe uma consequência acidental de sairmos sem acordo da União Europeia como consequência de uma eleição", afirmou o líder parlamentar do partido Nacionalista Escocês (SNP), Ian Blackford, em declarações à BBC.

A líder parlamentar dos nacionalistas galeses do Plaid Cymru, Liz Saville Roberts, confirmou que esta é a posição dos Liberais Democratas e do Partido Trabalhista, que também estavam na reunião.

"Nós somos partidos da oposição. Todos nós queremos uma eleição nacional. Todos nós damos prioridade à necessidade de passar o dia 31 de outubro. Depois do dia 31 de outubro sim, prevejo que pode haver uma eleição nacional", adiantou Saville Roberts.