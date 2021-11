A juíza Brenda Penny, do Tribunal Superior do Condado de Los Angeles, anunciou esta sexta-feira que a tutela que supervisionou a vida pessoal e as finanças da cantora deveria ser terminada com efeito imediato. "A conservação da pessoa e património de Britney Jean Spears já não é necessária", afirmou.

Assim dá-se como terminado o acordo legal que foi estabelecido e supervisionado por Jamie Spears, pai de Britney Spears, em 2008, depois de a cantora ter sofrido um colapso nervoso. À data, o pai pediu aos tribunais uma tutela temporária de emergência, alegando que o estado mental da filha a impedia de cuidar da sua saúde e tomar decisões.

Em Junho, Britney disse ao tribunal que o acordo, que a privou do controlo de quase todos os aspectos da sua vida, a tinha traumatizado e explorado e pediu o término do mesmo sem ter de se submeter a novas avaliações mentais. De acordo com o New York Times, juíza concordou e dispensou a avaliação uma vez que a tutela tinha sido decidida de forma voluntária, em 2008.