Wembanyama, escolhido em junho como a primeira escolha no draft da NBA pelo San Antonio Spurs, está em Las Vegas para disputar os primeiros jogos com a sua nova equipa na Summer League.

Na noite de quarta-feira, o atleta, de 2,22m de altura, foi reconhecido na entrada de um restaurante por um grupo de pessoas, entre as quais estava Britney Spears.

De acordo com relatos da imprensa, a cantora foi empurrada por um membro da equipa de segurança de Wembanyama, que, segundo o marido da cantora, Sam Asghari, se comportou de maneira "violenta" e "fora de controlo".

Após o treino nesta quinta-feira, Wembanyama disse à imprensa que só soube do envolvimento de Spears no incidente algumas horas depois do jantar.

"Estava a dirigir-me a um restaurante com alguns membros da equipa de segurança. Estavam lá muitas pessoas, algumas delas a chamar-me, obviamente", relatou.

"Uma pessoa chamou 'senhor, senhor' e segurou-me por trás, não vi o que aconteceu porque estava a andar e tínhamos combinado não parar", afirmou o jovem de 19 anos. "Só sei que os seguranças a empurraram, não sei com que força".

Através de um texto na sua conta no Instagram, Britney Spears afirmou que apenas pretendia cumprimentar o jogador e questionou alguns aspetos da versão de Wembanyama.

"Experiências traumáticas não são novidade para mim", mas "não estava preparada para o que aconteceu ontem à noite", explicou. "Reconheci um atleta no meu hotel quando estava a caminho do jantar. Mais tarde, vi-o novamente num restaurante de outro hotel. Decidi aproximar-me e dar-lhe os parabéns pelo seu sucesso".

"Havia muito barulho, então dei-lhe um leve toque no ombro para chamar a atenção. Vi o depoimento em que diz que o agarrei por trás, mas apenas dei um pequeno toque no ombro", explicou.

"A equipa de segurança agrediu-me no rosto sem olhar para trás, na frente de uma multidão. Quase me derrubaram e fizeram com que os meus óculos caíssem do rosto", relatou.

Num comunicado sucinto, o Departamento de Polícia de Las Vegas informou que está a investigar o incidente, mas nenhuma medida foi tomada ainda.

"O incidente foi documentado num relatório policial e não houve prisões ou intimações. Nenhuma informação adicional será fornecida neste momento", disse a polícia.

© Agence France-Presse