A Comissão Europeia acusou hoje o Kremlin de fazer uma "caça às bruxas" por designar como traidores quaisquer cidadãos críticos do regime e expressou solidariedade para com os russos que questionam as decisões de Moscovo.

“Hoje é sexta-feira, para muitos de nós é o dia que assinala o início do fim de semana, mas para os russos é dia da repressão. Às sextas-feiras, habitualmente, a Rússia anuncia mais nomes para incluir na lista denominada: ‘agentes externos’. A Rússia utiliza-a para levar a cabo uma caça às bruxas contra os seus cidadãos, particularmente os que são críticos do regime, considerando-os traidores”, disse o porta-voz da Comissão Peter Stano numa conferência de imprensa em Bruxelas. O porta-voz do executivo comunitário acrescentou que até hoje a Rússia incluiu naquela lista “763 pessoas, organizações e órgãos de comunicação social”, que incluiu “artistas, investigadores, jornalistas” e todos os colocam em causa o passado e o presente da sociedade russa. “A União Europeia vai continuar a apoiar a sociedade civil e os diferentes órgãos de comunicação social” que lutam contra a repressão do regime de Vladimir Putin, completou Peter Stano, porta-voz responsável pelos Negócios Estrangeiros. Desde o início da invasão à Ucrânia, em 24 de fevereiro de 2022, o Kremlin tem aumentado a repressão contra a população que questiona as motivações e consequências do conflito no território ucraniano. Moscovo construiu uma narrativa para acompanha a “operação militar especial” e designar o conflito, por exemplo, como uma “guerra” pode ser considerado traição, por, na ótica de Moscovo, ser uma designação com o propósito de destabilizar a unidade nacional. Vários órgãos de comunicação social deixaram de operar ou tiverem de fazê-lo fora do país, já que qualquer informação que contradiga a narrativa criada pelo Kremlin é considerada traição e punida como tal. Porque o seu tempo é precioso. Subscreva a newsletter do SAPO 24. Subscrever Já subscrevi Porque as notícias não escolhem hora. Ative as notificações do SAPO 24. Subscrever Saiba sempre do que se fala. Siga o SAPO 24 nas redes sociais. Use a #SAPO24 nas suas publicações. Instagram