Nas previsões económicas de outono, publicadas hoje, Bruxelas prevê um crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) de 1,7% em 2024, 1,9% em 2025 e 2,1% em 2026.

As previsões da Comissão Europeia comparam com as inscritas pelo Governo no Orçamento do Estado para 2025 (OE2025), que apontam para um crescimento de 1,8% este ano e de 2,1% em 2025.

A Comissão Europeia está mais otimista do que o Governo e prevê um excedente orçamental de 0,6% este ano e de 0,4% em 2025 em Portugal, acima dos 0,4% e 0,3%, respetivamente, estimados pelo executivo.

Nas previsões económicas de outono, o executivo comunitário melhora a sua estimativa para o saldo orçamental português deste ano face ao que tinha avançado em maio, quando esperava um excedente de 0,4%, mas revê em ligeira baixa a estimativa para 2025, de 0,5% para 0,4%.

“Prevê-se que o excedente das administrações públicas em Portugal diminua para 0,6% do PIB [Produto Interno Bruto] em 2024 [face a 1,2% em 2023]”, lê-se no relatório hoje divulgado.

E a inflação?

A Comissão Europeia reviu também em alta a taxa de inflação em Portugal para 2,6% este ano e para 2,1% em 2025, de acordo com as previsões económicas divulgadas hoje.

Nas previsões económicas de outono, Bruxelas prevê que “a inflação continue a diminuir durante o horizonte de previsão, em linha com as projeções para a área do euro”, mas revê em alta as projeções face a maio.

Em termos médios anuais, o executivo comunitário prevê que o Índice Harmonizado de Preços no Consumidor (IHPC) em Portugal se fixe em 2,6% em 2024 (face aos anteriormente previstos 2,3%), caindo para 2,1% em 2025 (a anterior previsão era de 1,9%) e para 1,9% em 2026.