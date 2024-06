Durante um encontro-comício no Largo do Teatro, em Barcelos, Sebastião Bugalho reiterou as acusações que tinha feito no primeiro debate para as eleições europeias, no dia 13 de maio, quando disse que o PS entregou as políticas de migrações em Portugal a redes de tráfico humano, e considerou que “ainda falta um pedido de desculpas”.

“Neste momento, há investigações a decorrer que dão conta de que seis mil migrantes foram vítimas de tráfico humano nas nossas fronteiras durante os governos do PS. A isso eu não chamo dores de crescimento, a isso eu chamo um erro. E ainda estamos à espera de um pedido de desculpas do PS”, frisou.

O candidato da AD explicou que, quando disse que o Governo do PS entregou as fronteiras portuguesas a redes de tráfico humano, “não era uma hipérbole, era a realidade, era a verdade”.

“Há 400 mil imigrantes à espera de ver a sua situação regularizada em Portugal, à espera de ver a sua situação estável e de não estar à mercê de redes de tráfico humano e a doutora Marta Temido chama-lhe dores de crescimento? E o imaturo sou eu?”, perguntou.