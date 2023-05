De acordo com fontes militares citadas pela agência de notícias local, a AIB, os ataques aéreos foram lançados contra dezenas de suspeitos que se preparavam para atacar um destacamento militar e “populações pacíficas” no leste do país.

O exército diz ter localizado os suspeitos nos arredores de Ougarou e salientou que os bombardeamentos saldaram-se pela destruição de dezenas de motas e outros veículos que os terroristas usavam para se deslocar quando lançavam os ataques.

As autoridades do Burkina Faso decretaram recentemente uma mobilização total para fazer frente ao aumento do número de ataques extremistas, quer por parte do grupo extremista Al-Qaida, quer por parte do grupo terrorista Estado Islâmico, no seguimento da onda de insegurança que se vive no país e que provocou um aumento substancial do número de deslocados internos e refugiados para outros países da região.