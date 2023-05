Cem agentes da Autoridade Tributária, acompanhada por cem agentes da GNR, estão a realizar buscas nos estádios do Futebol Clube do Porto, do Sporting e do Benfica, notícia o Correio da Manhã. O processo é dirigido pelo Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP) de Lisboa e no terreno estão elementos da Direção de Serviços de Investigação da Fraude e de Ações Especiais.

Em causa estão crimes de evasão fiscal, no âmbito da investigação que já resultou na constituição de dezenas de figuras do universo dos negócios desportivos, com o negócio de Gonçalo Guedes SL Benfica/PSG a ser um dos alvos, notícia a CMTV. No clube de Alvalade, são sete as transferências em causa, todas elas realizadas no mandato de Bruno de Carvalho, afirma também a CMTV. Também a casa de Alexandre Pinto da Costa, filho do presidente do FCP e agente de futebol, está a ser alvo de buscas. Segundo a CMTV, também há buscas em casas de atletas, que se encontram ou já passaram pelo futebol português. Segundo a agência LUSA, SL Benfica e Sporting CP colaboraram com as autoridades nas buscas às instalações, enquanto o FC Porto também está a fazer o mesmo, tendo comunicado no seu site.

Segundo o Correio da Manhã, em causa está a Operação ‘Fora de Jogo’, que em março de 2020, levou à constituição de 47 arguidos, 24 pessoas coletivas e 23 pessoas singulares, após dezenas de buscas a instalações de Benfica, FC Porto, Sporting e Sp. Braga, mas também a Portimonense, Vitória Sport Clube, Estoril e Marítimo. Foram abertos cinco mega-inquéritos relacionados com transferências de jogadores a partir de 2015 – Pizzi, Jonas e Jiménez (Benfica) e Jackson Martínez, Falcão ou Casillas (FC Porto) são algumas das visadas. No Sp. Braga, Dyego Sousa, Éder ou Raúl Silva são alguns dos nomes apontados.

Entre as pessoas coletivas constituídas arguidas estão as SAD do Benfica – neste caso na pessoa do seu ex-presidente, Luís Filipe Vieira – bem como as SAD de FC Porto e Sporting. Por outro lado, foi também constituído arguido Osório Castro, advogado do agente Jorge Mendes e de Cristiano Ronaldo. Jorge Mendes e a Gestifute também são arguidos neste processo. Ao todo já foram constituídos 129 arguidos.

Em novembro de 2021, no âmbito da investigação, o Ministério Público e a Autoridade Tributária realizaram buscas nos estádios do Sporting Braga e do Vitória Sport Cub, em Guimarães, assim como 24 buscas domiciliárias e não domiciliárias, lideradas pelo juiz Carlos Alexandre. Em causa estão “negócios simulados” entre as SAD e terceiros para ocultar rendimentos sujeitos a declaração e retenção em sede de IRS. Os valores envolvidos rondam os 15 milhões de euros, o que terá gerado uma fuga de 3,5 milhões de euros em impostos.

Esta operação surgiu na sequência de uma investigação iniciada em 2015, que contou com a colaboração das autoridades fiscais de Espanha, França e Inglaterra. Este caso teve origem nas revelações feitas por Rui Pinto no site ‘Football Leaks’.