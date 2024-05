Em causa está uma suspeita de interferência russa, avança a agência AP, citada pela CNN Portugal.

“As buscas fazem parte de um caso de ingerência, corrupção passiva e participação numa organização criminosa e estão relacionadas com indícios de ingerência russa, em que membros do Parlamento Europeu foram abordados e pagos para promoverem propaganda russa através do website de notícias Voz da Europa”, afirmaram os procuradores no comunicado.

Os procuradores afirmam acreditar que o funcionário desempenhou “um papel significativo neste processo”.

Segundo uma fonte próxima do caso, trata-se de um antigo assistente parlamentar do eurodeputado alemão Maximilian Krah, do partido de extrema-direita Alternativa para a Alemanha (AfD).