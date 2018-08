Este artigo é sobre Beja . Veja mais na secção Local

As buscas para encontrar um homem que está desaparecido desde a tarde de segunda-feira na Barragem de Santa Clara, no concelho de Ourique, vão ser retomadas às 08:00, segundo fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS).

LUSA/PEDRO NUNES