“Houve uma redefinição das áreas de busca. Agora, estamos a dar mais prioridade às praias, porque já passaram mais de 40 horas e não faz muito sentido andarmos no mar, porque a área de incerteza aumentou muito”, disse à Lusa o comandante do Porto de Aveiro, Humberto Silva Rocha.

O mesmo responsável adiantou que os recursos da Polícia Marítima que estavam dentro de água foram redirecionados para acompanhar as patrulhas em terra, juntamente com os elementos dos Bombeiros de Ílhavo.

As operações contam ainda com o apoio de uma embarcação salva-vidas que está a fazer buscas no mar.

O alerta sobre o desaparecimento do jovem de 20 anos natural da Gafanha da Nazaré, em Ílhavo, foi dado às autoridades às 18:37 de terça-feira.