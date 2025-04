Este reforço de vigilância de praias do continente, no âmbito do projeto “Praia Segura 2025”, conta para já com 14 viaturas “Volkswagen Amarok” equipadas para salvamento e duas “ID.Buzz” para apoio logístico no socorro e auxílio, que hoje foram formalmente entregues ao ISN pela SIVA, no âmbito da responsabilidade social da empresa.

No total, na época balnear de 2025, a Autoridade Marítima terá 36 viaturas equipadas para vigilância e salvamento (34 “Amarok” e duas “ID.Buzz”).

Segundo o diretor do ISN, capitão-de-mar-e-guerra Jorge Lourenço Gorricha, as viaturas “vão permitir, desde já, operacionalizar um conjunto de meios nos próximos 10 dias, em que é expectável”, apesar do tempo instável, que em muitas áreas do país se verifique “alguma afluência de banhistas” devido às férias da Páscoa e o seguinte fim de semana prolongado.

Os meios estarão ao serviço principalmente em zonas do Centro e do Sul, onde vários indicadores apontam que possa existir maior afluência de banhistas, acrescentou.

O responsável alertou que os banhistas devem evitar comportamentos de risco, uma vez que o mar ainda é de inverno e representa perigos que não são percecionados pelos cidadãos.

A época balnear decorre, de uma forma geral, entre 01 de junho e 30 de setembro, com a totalidade de meios empregues na vigilância e socorro.

Apesar da instabilidade do tempo, este ano já teve dias de sol em que as praias se encheram de veraneantes.

Em termos de ocorrências, o pior dia foi o passado 08 de abril, com um total de 45 ocorrências envolvendo 50 pessoas, a mais grave das quais resultou na morte de um jovem de 16 anos na Costa de Caparica, Almada.