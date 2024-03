“Amanhã [sexta-feira], vamos analisar o mapeamento do terreno feito hoje pelo ‘drone’ do Comando Operacional da Madeira”, explicou o subintendente Luís Vieira, adiantando que, até ao momento, não foi encontrado qualquer vestígio dos turistas.

Hoje, a operação decorreu de forma condicionada devido ao mau tempo na costa norte da ilha e as buscas por mar foram mesmo suspensas, sendo que na sexta-feira os meios só avançam para o terreno no caso surja algum indício.

Os turistas, um homem e uma mulher de nacionalidade francesa, de 58 e 56 anos, encontravam-se de férias na Madeira e estavam hospedados numa unidade hoteleira na freguesia São Vicente.

A PSP revelou que o alerta foi dado no sábado à tarde pela filha do casal, que nesse dia optou por ficar a descansar no alojamento, enquanto os pais decidiram dar um passeio a pé nas imediações.

Os turistas desapareceram sem deixar qualquer rasto.

A operação de busca está a ser coordenada pelo Comando Regional da Polícia de Segurança Pública da Madeira e envolve também a Polícia Judiciária (PJ), a Guarda Nacional Republicana (GNR), o Comando Operacional da Madeira, o Serviço Regional de Proteção Civil, o SANAS e a Autoridade Marítima.

A PJ está a investigar uma eventual situação criminosa, apesar de, até ao momento, não haver suspeitas.