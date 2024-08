Durante todo o dia, equipas de busca procuraram o homem no rio, por terra e pelo ar, com a ajuda de um “drone”, mas não detetaram sinais do desaparecido, que tem 29 anos e nacionalidade moçambicana, lamentou o comandante Luís Pousadas Godinho, em declarações à agência Lusa.

As operações de busca vão ser retomadas no sábado, após o amanhecer, informou o capitão do porto de Portimão.

“Como tínhamos uma baixa-mar muito efetiva durante a manhã - ou seja, era uma baixa-mar não de marés-vivas, mas de uma Lua Nova muito próxima de águas vivas - aproveitámos para, no mesmo local onde ocorreu o acidente, onde havia pouca massa de água, fazer repetidas buscas com mergulhadores e com uma embarcação com sonda lateral, para garantir que naquele local conseguíamos investigar uma série de contactos sonar que tínhamos detetado”, contou o capitão do porto à Lusa.

Luís Pousadas Godinho destacou que foram feitos “vários mergulhos” com uma lancha dos bombeiros de Portimão, “mas nenhum dos contactos se deu como positivo” e tudo o que tinha sido sinalizado revelou-se serem pedras, pneus ou outros objetos no fundo do rio.

Apesar de as autoridades ainda terem, durante a tarde, prolongado as buscas “para os molhes na entrada da barra, para jusante, e para a ponte ferroviária, a montante”, não houve resultados e os trabalhos foram suspensas, acrescentou, cerca das 20:00.

“Hoje vamos suspender as buscas, não detetámos nada, e vamos retomá-las amanhã [sábado] e avaliar novamente a situação durante o dia. Eventualmente reduziremos o número de meios empenhados, mas vamos continuar a manter buscas por terra e por água para garantir o despiste de alguma situação que possamos encontrar”; antecipou.

Participaram hoje nas buscas um drone dos bombeiros de Portimão, uma embarcação Estação Salva-vidas Ferragudo e uma moto do Instituto de Socorros a Náufragos (ISN), uma lancha dos bombeiros com mergulhadores embarcados, dois agentes da Polícia Marítima com uma viatura e dois militares do projeto Praia Segura, referiu ainda o capitão do porto.

As buscas tinham sido retomadas hoje de manhã, depois de terem começado na tarde de quinta-feira, após ser dado o alerta do desaparecimento do praticante de “stand up paddle” no rio Arade, em Portimão.

O homem terá alegadamente entrado em dificuldades enquanto praticava “stand up paddle” no rio, na zona de dragados, a sul da Doca Pesca.

O gabinete de Psicologia da Polícia Marítima foi ativado para prestar apoio à pessoa que acompanhava a vítima, que também de encontrava na água, mas envergava um colete salva-vidas e conseguiu chegar a terra, dando o alerta às autoridades.

Depois de terem sido suspensas no final do dia de quinta-feira, as buscas foram retomadas ao início da manhã hoje, mas voltou-se a chegar a fim da jornada sem resultados e os trabalhos serão retomados no sábado, após o amanhece.