As buscas pelos dois pescadores desaparecidos na segunda-feira no rio Tejo foram interrompidas na tarde de hoje e continuam na manhã de quarta-feira, segundo o capitão do Porto de Lisboa.

“Interrompemos as buscas que estávamos a desenvolver, concluímos o processo que estava em curso de conseguir abranger toda a área que nos propusemos durante todo o dia, não foi encontrado nada”, disse o comandante Paulo Rodrigues Vivente, em conferência de imprensa, na Capitania do Porto de Lisboa. Os dois pescadores desaparecidos estavam numa embarcação que colidiu na segunda-feira com uma embarcação de passageiros que fazia a ligação entre o Barreiro e Lisboa. Dos quatro ocupantes dois foram resgatados com vida.