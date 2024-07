Os voos cancelados “já estão a ser reprogramados” para esta terça-feira e a empresa pede a todos os passageiros afetados que verifiquem o seu e-mail.

Na segunda-feira, a companhia aérea cancelou todos os voos entre as ilhas de Cabo Verde, sem informação, motivando a ira e queixas de inúmeras pessoas, no Aeroporto Internacional da Praia Nelson Mandela.

Numa nota de imprensa enviada no final do dia, a empresa avançou que os voos foram cancelados “devido a problemas técnicos numa das aeronaves”, mas sem especificar.

Entretanto, os voos internacionais continuaram “a operar sem qualquer irregularidade”, frisou a mesma fonte.

A TACV, que opera com o nome comercial Cabo Verde Airlines, é a única companhia a fazer as ligações domésticas no arquipélago, que retomou em fevereiro, quase sete anos depois de ter deixado de os realizar.

Mas desde então as falhas têm-se repetido e o cenário de segunda-feira foi o mais recente numa crise de transportes crónica no arquipélago.

O Governo tem repetido promessas de criação de ligações fiáveis e regulares entre ilhas, mas até hoje sem soluções.

Investidores e parceiros têm indicado que a falta de uma estratégia para o setor dos voos domésticos é uma grave limitação para o desenvolvimento do país.