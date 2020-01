Para Oraci Cruz, os cabo-verdianos, com este protesto, só queriam uma coisa: “Justiça. É que se fosse um português assassinado em Cabo Verde, a história era outra. Estamos aqui para apelar por justiça e não para guerra”.

Já para Cleidir, foram as restrições da polícia que levaram ao exacerbar dos ânimos na manifestação que durante duas horas levou à tensão com a polícia a à invasão de vários perímetros de segurança. “As forças de segurança vieram aqui para meter desordem nesta manifestação, que tinha tudo para ser ordeira”, referiu.

Cansados de esperar por respostas de Portugal para o que aconteceu, garantem que novos protestos podem voltar a sair à rua em Cabo Verde: “O que é que aconteceu? Nós precisamos de saber”, reclama Cledir, para justificar novos protestos na Praia.

Oraci Cruz, 30 anos, corrobora e garante que sem explicações das autoridades portuguesas, o povo vai sair de novo à rua.

“Se o povo estiver connosco, vamos fazer mais manifestações por justiça”, afirmou.

Oraci garante que os momentos de tensão que se viveram no protesto de hoje, com os manifestantes a romperem várias barreiras policiais junto à Embaixada de Portugal, até chegarem aos portões, foram provocados pelo “cansaço” geral dos cabo-verdianos.

“O objetivo era aproximar da porta [da Embaixada de Portugal] e levar um poema, mas infelizmente não conseguimos segurar as pessoas, que estão cansadas de casos que não são resolvidos. Por isso, as pessoas estão aqui não só pelo Giovani, mas por alguns crimes que têm acontecido no país e para os quais não temos resposta. E achávamos que o nosso jovem estava seguro em Portugal, mas isso aconteceu com ele”, criticou, garantindo que o objetivo, como se chegou a recear, nunca foi invadir qualquer edifício.

“Houve uma pequena desordem porque as pessoas estão cansadas, mas estamos aqui pela justiça (…) O objetivo não era invadir a Embaixada de Portugal nem a Assembleia Nacional, mas sim demonstrar o nosso descontentamento e apelar à justiça”, afirmou Oraci.

Ainda com as dúvidas por esclarecer e enquanto segura a tarja com o rosto de Giovani que preparou em casa, Sueline pede respeito pelos cabo-verdianos: “Que onde forem merecem respeito (…) Penso que a maldade não está na cor da pele, mas sim na atitude de cada ser humano”.

O estudante cabo-verdiano do Instituto Politécnico de Bragança (IPB) Luís Giovani dos Santos Rodrigues terá sido agredido por vários homens, em 21 de dezembro, à saída de uma discoteca daquela cidade.

Transportado para o Hospital de Santo António, no Porto, o estudante de 21 anos acabou por morrer em 31 de dezembro.

As circunstâncias da morte do jovem estudante não são claras, estando o caso a ser investigado pela Polícia Judiciária portuguesa.

O corpo de Giovani Rodrigues deverá ser trasladado de Portugal para Cabo Verde esta noite, processo apoiado pela Embaixada cabo-verdiana em Lisboa.

Vigílias de homenagem ao estudante cabo-verdiano decorreram hoje em várias cidades portuguesas e cabo-verdianas, em Londres, Paris e no Luxemburgo, entre outras.

O Governo de Cabo Verde e o Presidente da República, Jorge Carlos Fonseca, classificaram o caso como um “crime bárbaro” e apelaram a uma investigação célere por parte das autoridades portuguesas, pedindo “justiça” para Luís Giovani.