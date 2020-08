Vários 'rockets' atingiram hoje Cabul durante as festividades do 101.º aniversário da independência do Afeganistão da influência do Reino Unido, declarou o Ministério do Interior do país.

Os projéteis, disparados de dois veículos, atingiram casas em várias áreas de Cabul, ferindo dez pessoas, incluindo quatro crianças, disse Tareq Arian, porta-voz do Ministério do Interior. Os ataques ocorreram após uma cerimónia no palácio presidencial, com a presença do chefe de Estado afegão, Ashraf Ghani. Segundo testemunhas, vários 'rockets' caíram ainda perto do palácio e do Ministério da Defesa, uma área altamente protegida e que também abriga muitas embaixadas. O ataque ocorre no momento em que o Governo afegão e o grupo rebelde talibã devem iniciar as negociações de paz. Essas negociações devem começar após a libertação de 400 prisioneiros talibãs, validada na semana passada por uma grande assembleia de dignitários afegãos. Cerca de 80 desses detidos já foram libertados na quinta-feira. A cerimónia de investidura do Presidente Ghani, em 10 de março, foi interrompida por 'rockets' que caíram perto do palácio. O Afeganistão nunca fez parte do Império Britânico, mas tornou-se independente da influência britânica em 19 de agosto de 1919.