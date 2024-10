Segundo a fonte do Comando Sub-Regional do Porto, o alerta foi dado cerca das 09:37, tendo o caça Eurofighter francês, com quatro horas de combustível e dois ocupantes, aterrado em segurança cerca das 10:10.

Na sequência do alerta de avaria e fumo no cockpit, “foi acionado o nível de alerta 2 (amarelo) até à aterragem em segurança”.

De prontidão estavam 13 corporações de bombeiros da região, no total de 40 operacionais e 15 veículos, acrescentou a fonte.