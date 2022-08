A Polícia Marítima de Leixões e elementos do Projeto `SeaWatch´, da Autoridade Marítima Nacional (AMN), resgataram hoje um cachalote-pigmeu com ferimentos na cabeça na praia do Aterro, em Matosinhos, adiantou a AMN.

O animal, quando foi resgatado, estava a nadar próximo da zona de rebentação, salientou a AMN na sua página oficial.

O alerta para a presença do cachalote-pigmeu foi dado pelas 15:00 pelos nadadores-salvadores de serviço na praia, referiu.

Após ter sido resgatado, o mamífero foi transportado pelos elementos do Centro de Reabilitação de Animais Marinhos (CRAM) para o Centro de Recuperação de Animais Marinhos, em Aveiro.