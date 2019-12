Cerca de 46 milhões de britânicos vão hoje votar nas eleições legislativas antecipadas no Reino Unido, convocadas pelo governo para tentar desbloquear o impasse criado no parlamento o processo de saída do país da União Europeia (UE).

O Partido Conservador, do primeiro-ministro, Boris Johnson, vai tentar recuperar uma maioria absoluta, perdida devido a expulsões e deserções de deputados insatisfeitos com o rumo do 'Brexit' e também devido ao desentendimento com o aliado Partido Democrata Unionista (DUP) da Irlanda do Norte.

No lado oposto, o Partido Trabalhista lidera a oposição na tentativa de travar o acordo negociado por Johnson com Bruxelas para completar o processo de saída da UE até 31 de janeiro, prometendo renegociar os termos e submeter o resultado a referendo.

As mesas de voto vão funcionar entre as 07:00 e 22:00 para o voto presencial, mas também é possível votar por correspondência, cujos boletins já foram enviados há várias semanas.

Em jogo estão os 650 assentos na Câmara dos Comuns, a câmara baixa do parlamento britânico.

Uma sondagem feita à boca das urnas em comum para as três principais televisões britânicas BBC, ITV e Sky News será divulgada logo após as 22:00 locais (mesma hora em Lisboa), momento em que se inicia o processo de contagem dos votos, mas os principais resultados só são esperados durante a madrugada de sexta-feira.

