Seguindo a trajetória clássica das elites britânicas, BoJo, como é popularmente conhecido, estudou nas prestigiadas escolas de Eton e Oxford, e mais tarde na Escola Europeia de Bruxelas. O seu pai foi um dos primeiros eurodeputados na capital belga.

O atual primeiro-ministro ganhou projeção política quando foi eleito presidente da Câmara de Londres, em 2008. E, embora lhe atribuam alguns projetos desastrosos, brilhou com os bem sucedidos Jogos Olímpicos de 2012.

Em julho 2016, foi nomeado ministro dos Negócios Estrangeiros por Theresa May. Dois anos depois demitiu-se por divergências sobre a estratégia para o Brexit.

Em julho deste ano acabou por suceder a May, quando a ex-primeira-ministra abandonou o cargo.

Carismático e controverso

Boris Johnson desperta muitas críticas, sendo acusado de ter uma retórica populista. As suas declarações já lhe valeram até a comparação com Donald Trump e uma falta de rigor que muitos denunciam como mentiras.

Em 1987, começou uma carreira de jornalista em The Times, que o demitiu um ano depois por inventar umas declarações. Entre 1989 e 1994, foi correspondente do Daily Telegraph em Bruxelas. "Não inventava as histórias, mas caía no exagero", lembra Christian Spillmann, jornalista da AFP em Bruxelas nestes anos.

Eleito deputado em 2001, perdeu o seu cargo três anos depois por mentir sobre um caso extraconjugal - mas voltou a ser eleito em 2005.

Protagoniza muitas vezes situações caricatas que acaba por conseguir que joguem a seu favor.

Em 2012, durante os Jogos Olímpicos, as imagens de um Jonhson preso num slide a acenar, pendurado, com pequenas bandeiras do Reino Unido acabaram por lhe render popularidade.

Já durante a campanha para estas eleições o primeiro-ministro britânico divulgou um vídeo eleitoral de apelo ao voto e a favor do Brexit, no qual faz a paródia de uma cena do filme "O Amor Acontece". O vídeo já tem quase dois milhões de visualizações no Facebook.

Da defesa do Brexit ao pedido de adiamento da saída… contra a sua vontade

No referendo de 2016, Boris Johnson protagonizou a campanha para a saída do Reino Unido da União Europeia e foi um dos críticos mais proeminentes da estratégia do Governo de Theresa May para o Brexit, tendo prometido aplicar a saída até ao prazo de 31 de outubro.

Mais tarde, acabou por ser forçado a pedir o adiamento da saída por três meses. Boris Johnson foi obrigado a fazê-lo porque o calendário para concluir a aprovação do acordo, em três, dias foi chumbado no parlamento britânico.

O primeiro-ministro fez questão de deixar claro que o adiamento foi "imposto ao governo contra a sua vontade”.

Boris Johnson prometeu que não vai "perturbar deliberadamente o funcionamento da UE", mas que vai defender os direitos do Reino Unido enquanto fizer parte do bloco.

As eleições desta quinta-feira são vistas como uma forma de romper os recorrentes impasses no parlamento, que chumbou três vezes um acordo negociado por Theresa May e recusou aprovar em três dias o acordo negociado por Boris Johnson, inviabilizando assim a saída no final de outubro.

Se o Partido Conservador conseguir a maioria absoluta, o resultado considerado mais provável, a vitória deixa a porta aberta para que Boris Johnson cumpra a tão esperada saída da União Europeia.

Mas ainda é possível que os eleitores mantenham o parlamento dividido. Nesse caso, as indecisões dos últimos meses voltarão à Câmara dos Comuns.

*Com agência France-Presse