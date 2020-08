Conta a Reuters que, no meio dos protestos em Portland, que se chegam a tornar violentos, surge Caesar, um lama de seis anos de caráter amigável — o que não é frequente na espécie. Segundo o seu proprietário, Larry McCool, o animal é um "pacificador natural".

Caesar pode não falar, mas sabe mais do que se pensa, disse McCool. E isso ficou claro a 9 de junho, quando cerca de 5.000 pessoas se deitaram ou se ajoelharam na ponte perto do centro de Portland, durante quase nove minutos de silêncio em homenagem a George Floyd, um negro que morreu em 25 de maio, depois de ter sido pressionado no pescoço durante cerca de oito minutos por um polícia branco de Minneapolis.

"Caesar ficou ali, imóvel. Ele entendeu o momento. Entendeu a importância do que estávamos a fazer", disse McCool, que frisou que o lama "não se moveu um centímetro durante todo esse tempo".

Durante os protestos, é frequente ver pessoas abraçadas ao animal e até a tirar selfies — tanto manifestantes como a polícia. É, por isso, um lama de terapia, já conhecido como "No Drama Llama".

"Por mais intenso que seja o público, tanto os manifestantes como os agentes federais e os fiscais... ele pode neutralizar isso. Esse é todo o seu propósito", garante o dono.

De acordo com o The Washington Post, o lama, que é um campeão argentino aposentado, é considerado um "lama ativista" cujo maior talento é oferecer abraços de apoio emocional — e as pessoas fazem fila para chegarem até ao seu pescoço branco peludo.