Jenner, de 71 anos, vai concorrer pelo partido republicano contra o atual governador, Gavin Newsom, cujas medidas considera “excessivamente restritivas” e que resultaram na "devastação dos pequenos negócios” e privou as crianças da aprendizagem nas escolas.

“Estou dentro. Vale a pena lutar pela Califórnia”, escreveu Caitlyn Jenner no Twitter.

A ativista, que também é conhecida pelo seu casamento com Kris Kardashian, estrela do reality show “Keeping Up with the Kardashians” e mãe das famosas irmãs, acredita que "os californianos querem mais e merecem melhor do seu governante”.

Outros republicanos envolvidos na corrida incluem o mayor de San Diego, Kevin Faulconer, o empresário John Cox ou o antigo membro do Congresso Doug Ose.

A California deverá ir a votos ainda este ano. O atual governador, o democrata Gavin Newsom, enfrenta fortes críticas pela forma como tem lidado com a pandemia.

Não é a primeira vez que uma celebridade concorre ao cargo de governador da Califórnia, estado que foi liderado durante mais de sete anos pelo ator Arnold Schwarzenegger, que venceu a corrida em nome dos republicanos em 2003.