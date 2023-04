Ao SAPO24, fonte dos Sapadores de Lisboa refere que caiu "parte da estrutura interior" de um "edifício devoluto emparedado", no cruzamento da Avenida Fontes Pereira de Melo com a Rua Martens Ferrão, em Lisboa.

Segundo a informação disponibilizada nas redes sociais, estiveram 16 elementos dos Sapadores no terreno, apoiados por seis viaturas. Foram também "acionadas as equipas cinotécnicas da PSP e do RSB para pesquisa de possíveis vítimas no interior".

Pelas 22h39 os Sapadores confirmaram ao SAPO24 que os trabalhos estavam quase a terminar e que não foram registadas vítimas.

No local esteve ainda o INEM, Polícia Municipal de Lisboa e Proteção Civil.

O alerta foi dado às 16h40.