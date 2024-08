Populares descansam à sombra no jardim municipal de Borba, no primeiro dia de uma nova vaga de calor com temperaturas próximas dos 40 graus. Borba, 07 de julho de 2022. Segundo o Instituto Português do Mar e da atmosfera (IPMA), nos próximos dias, Portugal continental irá enfrentar uma situação de tempo quente persistente, que deverá dar origem a uma onda de calor em muitas áreas do território. NUNO VEIGA/LUSA

Lusa