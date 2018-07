“Considero ser inaceitável que o senhor ministro continue a ignorar a proposta de redução de portagens na A19, por razões ambientais e de proteção do património histórico-cultural, como é o Mosteiro da Batalha”, disse à agência Lusa Paulo Batista Santos.

O autarca adiantou que “esta reclamação da redução das portagens é uma questão antiga, já demonstrada ao Governo em várias circunstâncias”, referindo que “o que foi concertado com o secretário de Estado das Infraestruturas era o Governo estudar esses descontos a par do que foi feito pelo Município recentemente na frente do mosteiro”.

“A Câmara cumpriu a parte dela e o Governo deverá na mesma linha do que tem feito para outras regiões, e agora até regiões do litoral, aplicar os descontos nas portagens para viaturas pesadas de mercadorias, fomentando assim que todo o trânsito pesado passe a circular pela A19 e não na zona frontal do mosteiro”, frisou.

O ministro Pedro Marques anunciou na segunda-feira que as empresas que se localizem e tenham atividade no Interior podem ter uma redução de até 80% nas taxas de portagem.

Desde 2016 que os veículos de transporte de mercadorias das classes 2, 3 e 4 têm entre 15% a 20% de desconto nas taxas de portagem na A4 (Transmontana e Túnel do Marão), A22 (Algarve), A23 (Beira Interior), A24 (Interior Norte) e A25 (Beiras Litoral e Alta).

Com a nova medida do Governo, as viaturas de mercadorias passarão a ter mais 15% de desconto no período diurno e mais 20% no período noturno (das 20:00 às 08:00) e fins de semana nas autoestradas anteriormente descritas e também na A13 (Pinhal Interior) e na A28 (Norte Litoral).

“Defendo a coesão territorial e concordo com os descontos agora anunciados, mas não aceito que neste novo pacote de medidas sejam incluídas - e bem - autoestradas do litoral como a A22 (Algarve) ou A28 (Norte Litoral) e a A19 não possa registar um incentivo ao desvio do tráfego pesado”, adiantou.