A intervenção, explicou a fonte, será feita com comparticipação de fundos comunitários (85%) e "vai fazer alterações profundas" no espaço.

A nova infraestrutura irá caracterizar-se por "um local amplo, moderno (sem descaracterizar o atual Mercado), confortável e acessível a todos, potenciando, desta forma, o comércio local num edifício de grande história e importância para os barcelenses".

A intervenção compreende a "construção de duas coberturas distintas, com alto pé-direito, sendo uma para o pátio quadrado (a norte) e outra para o espaço retangular central (a sul), em estrutura metálica, com largas mas termicamente controladas entradas de luz natural".

No primeiro piso, "prevê-se a instalação da área de peixe, com os apoios necessários de armazém, onde serão instaladas câmaras frigoríficas e produção, armazenagem e venda gelo, segundo normas próprias de utilização", sendo que está, também, prevista naquele piso a instalação da área administrativa.

A zona destinada a talhos servidos com carga assegurada por carrinho de transporte apropriado, a partir do local de cargas e descargas será no segundo piso, à volta do quadrado do pátio central.

A venda dos produtos da terra vai ocupar será feita no espaço central mais alongado (retangular), agora coberto, e incluirá seis lojas de hortofrutícolas do lado poente.

Do lado nascente, serão estabelecidas lojas para as quais se propõe a ocupação de artesanato, garrafeira, padaria e malhas.

Por último, no extremo sul, será instalado um café/bar servindo a Praça de Pontevedra nos horários correntes e também o Mercado nas horas do seu funcionamento.