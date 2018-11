O autarca apresentou o caso durante uma sessão sobre prevenção dos incêndios florestais com a presença do secretário de Estado da Proteção Civil, Artur Neves, que sugeriu a exposição do assunto à colega de Governo Célia Ramos, a secretária de Estado do Ordenamento do Território e Conservação da Natureza.

Hernâni Dias explicou que a contraordenação apontava, inicialmente, para um valor de “70 mil euros”, entretanto o município recorreu e agora recebeu “uma coima de 12 mil euros” pelo facto de “ter procedido à intervenção num caminho rural, na área do Parque Natural de Montesinho”.

O presidente da Câmara de Bragança afirmou que a intervenção do município foi feita a pedido da população de Donai que, alegadamente, já não conseguia passar no caminho rural que liga à aldeia vizinha de Carragosa.

“Hoje, as necessidades das populações não são, exatamente, essas em que antes se passava com um carro de bois ou de outra forma, mas não com um trator ou até com uma viatura todo-o-terreno”, ilustrou.