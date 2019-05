De acordo com o Rating Municipal Português (RMP), Lisboa, Porto e Oeiras foram, em termos globais, os municípios mais sustentáveis do país em 2018 e Celorico da Beira, Góis e Alijó os menos sustentáveis.

Em declarações à agência Lusa, o autarca de Celorico da Beira, no distrito da Guarda, mostra-se "muito" preocupado com os resultados do estudo.

"Preocupa-nos muito. Sabemos que estes estudos e análises dependem sempre muito da perspetiva com que se analisam os pressupostos. Sabemos de alguma subjetividade que, porventura, existe, mas isso não deixa que fiquemos muito preocupados, porque estamos referidos pela pior razão", justificou.

Segundo Carlos Ascensão, o município de Celorico da Beira ocupa uma posição no estudo que não quer "de modo algum ocupar", o que leva o executivo a ter "uma responsabilidade muito maior e um trabalho muito maior e fazer tudo para que este ‘ranking' seja alterado".