As alternativas decorrem designadamente do facto de o trajeto anteriormente preconizado ter sido concebido para um sistema de metropolitano ligeiro de superfície, projetado há cerca de três décadas para a cidade de Coimbra e para o ramal ferroviário entre esta cidade Miranda do Corvo, Lousã e Serpins.

Para isso, a ferrovia foi desativada (e os carris removidos) em 2010, mas o metropolitano nunca avançou, tendo o atual Governo decidido substituí-lo por um sistema de autocarros elétricos (metro bus) no canal da ferrovia e em Coimbra, onde manterá as duas linhas previstas, assegurando ligação à estação ferroviária de Coimbra B e da Baixa da cidade os hospitais.

As alterações na designada Linha do Hospital ocorrerão essencialmente entre a zona da Praça da República e a área de Celas, onde é abandonada a solução por túnel. Os hospitais da Universidade e Pediátrico serão servidos diretamente por esta linha (que atravessará as suas respetivas áreas), que também deverá servir o Polo I da Universidade (na Alta histórica da cidade), mas através da Praça da República.

Está a ser estudada a hipótese da instalação de meios mecânicos para vencer o desnível entre a zona da Praça da República e a Universidade, porventura junto às Escadas Monumentais, de acordo com os técnicos que fizeram uma breve exposição sobre as alterações ao percurso da Linha do Hospital, hoje, na sessão do executivo municipal, presidido por Manuel Machado.

A favor das alterações votaram os cinco eleitos da maioria socialista e os três vereadores social-democratas, eleitos no âmbito da coligação (PSD/CDS/PPM/MPT), enquanto os dois representantes do movimento Somos Coimbra (SC) e o vereador da CDU votaram contra.