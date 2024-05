A empresa Tecnorém venceu o concurso público em que participaram sete empresas, estando previsto construir os 268 fogos num prazo de 610 dias, num investimento da Câmara de Coimbra que conta com financiamento a 100% do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), revelou hoje o município, em nota de imprensa enviada à agência Lusa.

A obra, que contempla uma área de construção total de 26 mil metros quadrados, terá de estar concluída até março de 2026 (caso a obra fosse consignada na terça-feira, o prazo de execução não poderia derrapar mais de dois meses do que aquilo que está previsto para cumprir a data do PRR).

A próxima reunião do executivo apresenta uma agenda mais extensa do que é normal, estando também incluída a proposta de adjudicação de reabilitação de 21 habitações do Bairro da Fonte do Castanheiro, por 2,9 milhões de euros, a empreitada para a Escola da Conchada, por 1,1 milhões de euros, e a recuperação do Jazigo Municipal por cerca de um milhão de euros.

Também na segunda-feira, será debatida a abertura de concurso público para a requalificação da Escola Eugénio de Castro, por 10,4 milhões de euros, e outro para a estabilização de taludes na Estrada de Coselhas, por 1,2 milhões de euros, que se propõe a resolver um problema já antigo.

Para além de vários procedimentos associados a obras, também serão debatidas e votadas na reunião do executivo mais de 15 propostas de abertura de concurso para a contratação de funcionários em diferentes áreas do município.