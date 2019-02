Num comunicado com o título "Câmara de Gaia declara tolerância zero à violência na formação desportiva", a autarquia liderada por Eduardo Vítor Rodrigues avança que solicitou uma reunião à Associação de Futebol do Porto para "abordar esta problemática e procurarem, em conjunto, encontrar soluções".

Esta nota surge depois de no sábado, num jogo entre o Águias Sport Clube e o Clube de Futebol de São Félix da Marinha, a contar para o Campeonato Distrital de Juniores B, 2.ª Divisão, que decorreu no estádio municipal da Lavandeira, se terem registado situações de violência.

A Câmara de Vila Nova de Gaia, distrito do Porto, descreve que "no final da partida, diversos jogadores, técnicos e dirigentes de ambos os clubes, bem como elementos não identificados que se encontravam no recinto de jogo sem a devida autorização, envolveram-se em graves distúrbios, com múltiplas agressões físicas que levaram à intervenção das forças policiais e a algumas situações de tratamento hospitalar".

Este caso aconteceu no dia em que a autarquia de Gaia tinha reunido com todos os clubes, uma reunião anunciada no dia 04 de fevereiro, altura em que o vereador do Desporto, José Guilherme Aguiar, descreveu outros casos de violência decorridos no fim de semana anterior, desta feita no Avintes-Grijó (em sub-23) que terminou com a vitória do Grijó por 4-0 e no Vila-Canelas (seniores) que o emblema visitante venceu por 3-0.