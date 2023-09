A Câmara Municipal de Gondomar diz ter sido alvo de um ciberataque na madrugada de 27 de setembro, pedindo desculpas aos munícipes por qualquer transtorno causado.

"Os serviços desencadearam de imediato os protocolos internos de segurança, estando o Município a trabalhar para repor, assim que for possível, as normais condições de funcionamento", lê-se no comunicado enviado às redações.

"Foram também notificadas as entidades competentes, nomeadamente a Polícia Judiciária, o Centro Nacional de Cibersegurança e a Comissão Nacional de Proteção de Dados, com as quais a autarquia está a trabalhar em proximidade para a resolução da ocorrência".