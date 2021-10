Segundo noticia o Diário de Notícias, depois de encerrar um parque de estacionamento com 77 lugares no topo da Rua Damasceno Monteiro, perto do Largo da Graça, a EMEL fechou esta segunda-feira um espaço com o mesmo propósito no outro lado da estrada, com mais 69 lugares.

Os 146 lugares de estacionamento, destinados a uso público durante o dia e aos moradores durante a noite, vão ser desmantelados e integrados nas obras de reconversão do antigo Convento da Graça, que vai ser transformado num hotel de cinco estrelas — na zona da Graça é notoriamente difícil arranjar lugares de estacionamento.

Ao DN, a autarquia explica que os dois parques nunca foram uma solução definitiva para o estacionamento da zona, tratando-se de uma concessão feita pelo Estado. No entanto, o município nunca informou publicamente de que este era um espaço temporário, tendo inaugurado os parques como solução alternativa de estacionamento depois das obras de requalificação do Largo da Graça terem retirado dezenas de lugares de estacionamento aos moradores.

“Os terrenos em causa são propriedade do Estado" e "aquando da sua criação ficou assente que seriam cedidos ao município para instalação de parques de estacionamento provisórios até que fosse concretizada a concessão do Convento da Graça no âmbito do Programa REVIVE (de iniciativa do governo que lançou um concurso público para esta concessão)", indicou a autarquia ao jornal.

No entanto, o concessionário tem a “obrigação contratual” de, findadas as obras de requalificação, construir "silo auto com 300 lugares" no mesmo espaço. No entanto, não só não há um prazo para a construção desta estrutura, como a Câmara Municipal ou a EMEL não adiantam qualquer alternativa de estacionamento para já.

O hotel em causa, que tomará conta do Convento da Graça — classificado como Monumento Nacional — resulta de um investimento de 40 milhões de euros do Grupo Sana. O concurso público, ao abrigo do programa Revive, foi concluído em 2019, com a celebração do contrato de concessão entre o Estado e o grupo Sana.

No âmbito desta concessão, o Sana vai transformar o quartel e antigo Convento da Graça num hotel de cinco estrelas com 170 quartos e uma área bruta de construção de mais de 15 mil metros quadrados. Parte dos supostos 300 lugares de estacionamento que terão de ser construídos na área adjacente serão destinados ao hotel, que terá direito a 57 lugares.