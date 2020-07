Em comunicado, autarquia fez hoje um ponto de situação do processo, que já conta com quatro anos de negociações, com acusações de parte a parte, durante os quais só foi possível a resolução de dois contratos de arrendamento por mútuo acordo.

A Câmara de Lisboa avança agora ter sido surpreendida no final da semana passada com a “desmarcação repentina das reuniões agendadas”, tendo enviado ofícios aos lojistas, formalizando “a vontade de negociação e os termos em que as mesmas poderiam ocorrer, privilegiando a continuação dos negócios e a manutenção dos postos de trabalho”.

Entretanto, após a receção dos ofícios, alguns lojistas já contactaram o município para o reagendamento de reuniões, de acordo com informação da autarquia.

O documento refere ainda que sem acordo na negociação com os lojistas, “o município será forçado a avançar com o procedimento de denúncia administrativa, pagando a indemnização devida”.

A câmara, liderada por Fernando Medina (PS), sublinha também que os lojistas poderão aceitar um novo espaço para as suas lojas noutras áreas da cidade. Esse espaço será selecionado em função das necessidades e características do tipo de negócio, bem como um valor indemnizatório para suportar” inconvenientes de mudança, a avaliar caso a caso.