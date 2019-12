O documento foi aprovado, em reunião privada do executivo municipal, liderado pelo PS, com os votos favoráveis do CDS-PP, PSD, PCP e BE (que tem um acordo de governação do concelho com os socialistas).

Os centristas destacam que Lisboa “concentra alguns dos principais centros hospitalares do país”, sendo que estes hospitais do Serviço Nacional de Saúde, além de servirem a população lisboeta, são também “o centro de referência para populações de outras zonas do país”.

“Nos últimos anos as carências provocadas pela falta de investimento no Serviço Nacional de Saúde têm causado graves problemas no acesso à saúde de milhares de portugueses”, lê-se na moção.

O CDS-PP refere um conjunto de casos que “deixam antever situações de rutura” nos principais centros hospitalares de Lisboa, nomeadamente o encerramento noturno da urgência pediátrica do Hospital Garcia de Horta, em Almada, a falta de anestesistas e obstetras nas principais maternidades de Lisboa e a carência de dermatologistas a tempo inteiro no Instituto Português de Oncologia.