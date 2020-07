“O mês de julho será igual. Feira fechada, não pagam taxa”, esclareceu a Câmara Municipal de Lisboa, numa nota enviada à agência Lusa, na sequência das declarações dos feirantes a pedir que o município reabra a Feira da Ladra e que aplique a isenção das taxas de ocupação pelo facto de não estarem a trabalhar.

Segundo o município de Lisboa, os feirantes estão isentos do pagamento de taxas relativamente aos meses em que estiveram “totalmente sem atividade”, no âmbito do confinamento devido à pandemia de covid-19.

“Quanto ao resto do tempo em que trabalharam parcialmente (parte do mês de maio e parte do mês de junho), os feirantes podem pedir isenção de pagamento de taxas relativa a esse período e já foram informados disso pela Câmara Municipal de Lisboa”, referiu à Lusa a autarquia.

Cerca de 60 vendedores da Feira da Ladra exigiram hoje a reabertura do espaço e manifestaram desagrado por a Câmara Municipal de Lisboa não autorizar o seu funcionamento, nem apresentar explicações para a decisão.

Os feirantes que participaram no protesto simbólico, que decorreu durante a manhã, até cerca das 11:00, tencionavam montar as bancadas sem artigos, no Largo do Campo de Santa Clara, com as devidas medidas de segurança e proteção contra a covid-19, mas a Polícia Municipal não autorizou.