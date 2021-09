Um total de 116 habitações foram atribuídas no âmbito da conclusão do sétimo concurso do Programa Renda Acessível (PRA), numa edição que contou com 5012 candidaturas, informou hoje a Câmara Municipal de Lisboa (CML).

Em comunicado, a CML adianta que "os candidatos com casa afeta na sequência deste concurso serão notificados pelos serviços municipais para entrega de documentos, de forma a se proceder à assinatura de contrato e à entrega de chave" A tipologia dos fogos consignados nesta edição do PRA foram sete T0, oito T1, 91 T2, cinco T3 e cinco T4. A distribuição por freguesias foi a seguinte: 94 casas em Alvalade, três no Lumiar, oito em Marvila, duas na Misericórdia e 9 em Santa Maria Maior. A CML disponibiliza aos interessados no PRA toda a informação no seu site, incluindo informação sobre os próximos concursos deste ano, indica a mesma nota informativa.