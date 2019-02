"Está a ser produzido e depois será distribuído por todos os vereadores", disse o vice-presidente da Câmara, João Paulo Saraiva (Cidadãos por Lisboa, eleito na lista do PS), que, na ausência do presidente, Fernando Medina (PS), conduziu hoje a reunião pública do executivo municipal.

A questão da concessão da praça do Martim Moniz foi levantada pela vereadora do CDS-PP Assunção Cristas, que apontou que, em 2016, foi pedido pelo vereador do Urbanismo um parecer jurídico sobre as alterações ao contrato com o concessionário, que não consta do processo, concluindo que o despacho do vereador Manuel Salgado pode não ter sido cumprido.

Na ausência de Manuel Salgado, vereador do Urbanismo, coube ao vice-presidente responder: "O parecer está a ser elaborado, já foi pedido, não tenho a certeza da data exata em que ele foi pedido, mas admito que ao longo do trajeto tenham sido colocadas mais algumas questões, para que todas as matérias que ao longo do tempo surgiram, fossem incorporadas nesse mesmo parecer, com questões que, eventualmente, no início não se colocavam".

João Paulo Saraiva e o executivo socialista opuseram-se à admissão de uma proposta extra-agenda do CDS sobre a matéria, referindo que tal não respeita um critério de urgência e salientando ainda que, como o presidente da câmara já afirmou, o projeto que o concessionário tem para a praça será discutido e votado em reunião da autarquia.