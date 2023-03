"Mais de 100 famílias receberam hoje, das mãos do presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Carlos Moedas, e da vereadora da Habitação, Filipa Roseta, as chaves das suas novas habitações", informou a autarquia em comunicado.

No total, foram entregues 105 habitações "no âmbito de diversos programas municipais" e foi também atribuído "um espaço não habitacional à Associação CASA – Centro de Apoio ao Sem Abrigo, no Parque das Nações".

"Hoje é um dia muito importante nas nossas vidas, mas sobretudo nas vossas vidas. Em cada entrega destas chaves há uma história, uma história de dificuldade, numa cidade que ainda tem tanta gente que vive de uma forma que não deveria viver", afirmou o presidente da Câmara Municipal de Lisboa na cerimónia de entrega.

Desde o início do mandato, o atual executivo já entregou 1020 chaves, pelo que Carlos Moedas sublinhou a capacidade de "concretização" que tem vindo a ser demonstrada neste domínio: "É essa capacidade que muitas vezes faz falta na política: em vez de falarmos muito é fazermos muito", declarou.

Na cerimónia de hoje foram entregues 74 habitações no âmbito do Programa Renda Acessível, 40 das quais integradas no último concurso realizado pela Autarquia. Carlos Moedas destacou a importância deste programa para a resolução do “problema de acesso à habitação por parte da classe média portuguesa, que está a ser obrigada a sair de Lisboa”.

Para os próximos dias está previsto o lançamento da primeira pedra de um novo loteamento em Entrecampos, no qual vão ser construídas 152 novas habitações, bem como uma creche e uma zona para comércio.

Esta manhã foram ainda entregues nove fogos no âmbito do Programa de Arrendamento Apoiado e outros nove para realojamento de famílias dos bairros Padre Cruz, Boavista e Cruz Vermelha. Ainda no contexto do apoio habitacional às famílias mais carenciadas, foram atribuídas 13 habitações em resposta a pedidos de transferências por razões de saúde, adequação de tipologias, entre outras.