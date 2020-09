Segundo uma nota do gabinete do vereador da Câmara de Lisboa responsável pelo pelouro dos Direitos Sociais, Manuel Grilo (BE, partido que tem um acordo de governação da cidade com o PS), a linha de atendimento telefónico funcionará entre as 10:00 e as 24:00 e o atendimento presencial, com marcação prévia, pode ser solicitado através do número 800 918 245.

Citado pela nota, o vereador Manuel Grilo explica que “o objetivo é atender e acompanhar vítimas, em complemento às respostas que a cidade já possui, investigar, para perceber o impacto da covid nas formas de vitimização” e avaliar, para ajustar a resposta às necessidades dos munícipes.

Esta estrutura de atendimento resulta de um acordo de colaboração entre a Câmara Municipal de Lisboa, através do pelouro dos Direitos Sociais, e da Universidade Nova de Lisboa, através do Observatório Nacional de Violência e Género (OBVG), envolvendo a direção técnica da Organização Não Governamental FEM (Feministas em Movimento).

A abertura desta linha surge quase um mês depois da inauguração do espaço municipal de atendimento e prevenção da violência doméstica “Lisboa + Igualdade.