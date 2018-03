Na apresentação foi referido que a plataforma permite filtrar a informação, por exemplo, por data (atual e futura), local, ou se o condicionamento afeta a via toda.

Quem quiser consultar esta informação para, por exemplo, antecipar um percurso, pode fazê-lo também através da página de internet da Câmara de Lisboa, no endereço ‘http://www.cm-lisboa.pt/condicionamentos-transito’. Onde antes aparecia uma lista dos condicionamentos, passa a estar disponível um mapa que os mostra em tempo real.

Na opinião do vereador da Mobilidade do município, esta funcionalidade traz um “benefício direto para o cidadão”, uma vez que “reduz o tempo perdido” em viagens no dia-a-dia.

Num futuro “de muito curto prazo”, a Câmara espera incluir também na plataforma os condicionamentos provocados por acidentes rodoviários.

“Estamos neste momento já em reuniões com a PSP, e temos uma ótima abertura da PSP neste processo”, disse o vereador Miguel Gaspar à Lusa, explicando que “quando há um acidente que constitua uma obstrução relevante da via pública”, o objetivo é “que a PSP logo na sua central carregue o acidente, e que essa informação chegue logo às pessoas”.

Miguel Gaspar estimou para o futuro uma melhoria no serviço de táxi da cidade, uma vez que os “3.500 carros [táxis] na cidade” podem “adaptar os trajetos em função dos condicionamentos da via”.

Isto é algo que, segundo o autarca, “já acontece com a Carris”, porque o autocarro “quando sai já sabe se terá de fazer alguma alteração ao percurso”.

Outro dos exemplos apontados pelo vereador é a coordenação da atividade logística do comércio na capital, pois será possível programar as entregas por parte dos fornecedores.

“O objetivo da cidade de Lisboa é ser centralizadora da informação e empurrar a informação para toda a gente, para que toda a gente tenha acesso à informação em tempo útil e que com isto consigamos melhor aquilo que são as cadeias de viagem das pessoas”, acrescentou Miguel Gaspar.

À Lusa, Miguel Gaspar apontou que o investimento nesta plataforma, que “desde novembro faz parte do dia-a-dia” do município, “foi inferior a 70 mil euros”, frisando, porém, que “um pequeno investimento num sistema de informação põe sistemas de milhões de euros a funcionar melhor”.

Na apresentação, que decorreu nos Paços do Concelho, foi também referido que a Câmara de Lisboa recebe “oito mil pedidos de condicionamento por ano”, que anteriormente contavam “10 dias úteis de prazo de resposta”.

Esta plataforma permitiu também a desmaterialização desta informação, a poupança de “120 mil folhas de papel por ano” e a redução do prazo máximo de resposta para seis dias.