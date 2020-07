“Registaram-se 338 entradas na plataforma, com registos de 188 proprietários distintos, dando origem a 177 candidaturas concluídas para arrendamento. Destas 177 casas a alugar pela autarquia, 45 são provenientes do alojamento local e 83 são casas mobiladas”, indicou a Câmara Municipal de Lisboa, num balanço da primeira consulta ao mercado do programa Renda Segura, que terminou na sexta-feira.

Através do Renda Segura, a Câmara Municipal de Lisboa pretende arrendar casas a proprietários privados e as subarrendar no Programa de Renda Acessível, em que os contratos têm de ser duração igual ou superior a cinco anos.

No primeiro concurso do Renda Segura foram apresentadas candidaturas de imóveis em todas as 24 freguesias da cidade de Lisboa, com especial incidência em Santa Maria Maior (21 imóveis), São Vicente (21), Ajuda (13) e Arroios, Beato e Penha de França (10 cada freguesia), revelou a autarquia.

Em termos de tipologia dos 177 imóveis a arrendar, a maioria são T2, com 72 casas, seguindo-se T1, com 42 habitações, T3 (36), T0 (15), T4 (11) e T5 (01), segundo os dados avançados pela Câmara Municipal de Lisboa (CML).

“O valor médio da renda solicitada à CML foi de 723 euros”, informou a autarquia, acrescentando que, das 177 candidaturas concluídas para arrendamento, já foi feita a vistoria a 78 casas e estão agendadas mais 45.