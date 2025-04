A autarquia lisboeta tinha anunciado duas sessões públicas de apresentação do projeto para 28 de março e 2 de abril, mas cancelou a iniciativa do primeiro dia, invocando elevado número de interessados em participar e anunciando uma sessão única, no Fórum Lisboa, na Avenida de Roma.

No ‘site’ da câmara, confirma-se “sessão pública de apresentação e esclarecimento” sobre o projeto de Entrecampos, hoje, às 18h30, no Fórum Lisboa, com a presença da vereadora do Urbanismo, Joana Almeida, e dos diretores municipais do Urbanismo e do Ambiente, Estrutura Verde, Clima e Energia.

Segundo a autarquia, a entrada na sessão do Fórum Lisboa estava sujeita a inscrição prévia e, na terça-feira, informava-se que as inscrições estavam encerradas, uma vez que “foi atingido o número máximo de participantes”.

A construção de um parque de estacionamento subterrâneo, no âmbito da operação urbanística de Entrecampos, nos antigos terrenos da Feira Popular, motivou a contestação de moradores e partidos da oposição por implicar o abate de dezenas de jacarandás.

Contra este processo, a petição “Não ao abate dos jacarandás da Av. 5 de Outubro”, criada em 21 de março — Dia da Árvore, reunia na terça-feira mais de 53.900 assinaturas.

Segundo a Câmara de Lisboa, no eixo da Avenida 5 de Outubro há 75 jacarandás, dos quais 30 serão mantidos, 20 serão transplantados (a que se juntarão dois plátanos) e os restantes 25 serão abatidos. Simultaneamente, serão replantados 39 jacarandás, a que se juntarão 49 outras árvores.

Numa nota, a autarquia presidida por Carlos Moedas (PSD) indicou que “está ainda garantida a plantação de mais 200 jacarandás em diversos locais da cidade”, mas Nuno Prates, um dos primeiros peticionários contra o abate dos jacarandás, disse à Lusa que a plantação “em cima da hora” nada tem a ver com o anunciado transplante e abate de árvores.