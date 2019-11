Segundo uma proposta que irá ser discutida na reunião pública de quarta-feira do executivo municipal, além de ser necessário “assegurar o arrendamento a preços regulados, de forma a que o valor da renda não aumente em função do apoio”, é ainda obrigatório fazer prova da frequência no ensino superior, em instituição pública do concelho de Lisboa.

Será igualmente considerado o número de estudantes da Associação de Estudantes com fins habitacionais.

A proposta, subscrita pelo vereador responsável pelos pelouros da Educação e Direitos Sociais, Manuel Grilo (BE, partido que tem um acordo de governação da cidade com o PS), estabelece ainda que o apoio deverá ser articulado com o Estado Central, “na procura de outras soluções e respostas, a preços regulados, no âmbito da estratégia definida no Plano Nacional de Alojamento Estudantil”.

Fonte do gabinete do vereador Manuel Grilo explicou que não está previamente definido o montante do apoio a conceder, já que será criado um regulamento com tabelas com o valor do financiamento a atribuir em função dos pedidos.