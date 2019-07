Em comunicado, a autarquia anunciou hoje que este projeto arranca na quarta-feira com a plantação de árvores no Parque Ecológico do Monte de São Brás, onde funciona o Centro de Recuperação Paisagística do Vale do Leça.

As sete horas por ano para voluntariado podem ser gastas “de uma só vez ou de modo repartido, de forma a não prejudicar o funcionamento dos serviços municipais", acrescenta a Câmara de Matosinhos.

Segundo a autarquia, nesta primeira iniciativa os funcionários municipais, além de transplantarem "estacas" de espécies nativas das margens do rio, vão também participar no controlo de espécies invasoras do ecossistema no parque.

A ação de voluntariado vai contribuir para o objetivo da iniciativa "FUTURO - Projeto das 100.000 árvores na Área Metropolitana do Porto", promovida por mais de 40 municípios, empresas e associações e que pretende recuperar cerca de cem hectares de "áreas ardidas, livres ou que necessitam de reabilitação".

A bolsa municipal de voluntariado, que foi apresentada em dezembro, prevê mais iniciativas para o segundo semestre deste ano, como outras operações de reflorestação de espaços públicos e "a renovação de pintura de murais em zonas mais desfavorecidas do concelho".

Segundo a Câmara Municipal, o projeto, que conta com a coordenação do Banco Local de Voluntariado de Matosinhos, pretende ainda conhecer as competências sociais dos funcionários.