O Relatório de Gestão e Documentos de Prestação de Contas de 2022 foram aprovados, por maioria, na sessão ordinária da Assembleia Municipal, na quinta-feira, segundo informou a Câmara de Odivelas, num comunicado enviado à agência Lusa.

O documento foi aprovado com os votos favoráveis dos deputados municipais do PS (19 eleitos), a abstenção do BE (2 eleitos) e contra do PSD (6 eleitos), da CDU (4 eleitos), do Chega (3 eleitos) e da Iniciativa Liberal (1 eleito).

No momento da votação não se encontravam na sala os deputados municipais do PAN (1 eleito) e do CDS-PP (1 eleito).

Segundo a informação que consta na nota da Câmara de Odivelas, presidida pelo socialista Hugo Martins, a receita corrente arrecadada pelo município em 2022 foi de 99,9 milhões de euros e a despesa corrente paga foi de 75,8 milhões, o que gerou uma poupança corrente de 24 milhões de euros.

Ao nível das Grandes Opções do Plano, a Câmara de Odivelas executou em 2022 mais 9,1 milhões de euros, em comparação com 2021, representando um acréscimo de 15%.

“Em termos evolutivos, as Funções Sociais continuam a ter o maior peso, com um total executado de 37,2 milhões de euros”, refere a autarquia.

Do relatório de gestão aprovado, a autarquia destaca, igualmente, um aumento da margem utilizável de endividamento, que se situa agora nos 24,4 milhões de euros, e um prazo médio de pagamentos de 15 dias.

“Não obstante a difícil conjuntura nacional e internacional, 2022 ficou marcado por um amplo conjunto de investimento de modernização do território, bem como pela consolidação financeira da autarquia. As contas aprovadas conferem, assim, uma redobrada confiança para abraçar os futuros desafios”, sublinha o presidente da Câmara Municipal de Odivelas, Hugo Martins, citado na nota.

Em termos de projetos para o futuro, o autarca de Odivelas destaca projetos como a expansão do metro (para o município vizinho de Loures), a construção do novo Parque da Cidade e de três novas unidades de saúde.

No que diz respeito a investimentos já realizados, a autarquia destaca a construção da nova Escola Básica do Mosteiro, o novo Jardim de Infância Alzira Beatriz Pacheco, o novo Parque Integrado da Arroja, o Mercado da Pontinha e o Pavilhão Desportivo da Escola Básica Carlos Paredes.